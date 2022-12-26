"Интерфакс": В Госдуме готовят отмену льгот для покинувших Россию ИП и самозанятых

Депутаты Государственной думы разрабатывают поправки о лишении нерезидентов возможности работать в режиме самозанятых и о повышении налогов для покинувших Россию индивидуальных предпринимателей, сообщил 26 декабря "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.

По словам депутата, речь идет о лишении покинувших страну ИП и самозанятых права пользоваться существующими льготами. "Самозанятые платят фактически 4-6 %", — заявил Исаев и добавил, что инициатива об отмене льготных режимов исходит от спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Согласно поправкам, покинувшие страну россияне должны будут либо заключить трудовые договоры с работодателями, либо зарегистрироваться в качестве ИП. При этом в первом случае их будет ждать повышение взимаемых налогов, а во втором они не смогут пользоваться положенными законодательством льготами.

Исаев уточнил, что речь идет о нерезидентах — то есть о лицах, отсутствующих на территории России в течение шести месяцев. Он указал на то, что сейчас за сотрудников, работающих по трудовому договору, работодатель "платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды". Размер налога может быть увеличен до 30%, допустил он.

"Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%", — цитирует слова Исаева "Интерфакс".

Ранее о возможности увеличения налоговых ставок для уехавших россиян рассказал Володин в своем Telegram-канале. Подобную меру он назвал "справедливой".