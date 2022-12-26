МХГ заявила о намерении продолжить работу в случае ликвидации

Московская Хельсинкская группа намерена продолжить свою работу в случае ликвидации, говорится в заявлении, опубликованном 26 декабря на сайте организации. Соответствующее требование Минюста в МХГ сочли несоразмерным тем нарушениям, в совершении которых обвиняется группа.

Само требование о ликвидации МХГ носит не юридический, а сугубо политический характер, уверены правозащитники. По их мнению, такое решение было ""спущено" в органы юстиции сверху и является актом политической репрессии и преследования за правозащитную деятельность".

"Системообразующая правозащитная деятельность МХГ в новой России хорошо известна, и эта деятельность становится всё более востребованной в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью. Мы заявляем, что Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей!" — гласит заявление МХГ.

Информация о попытке Минюста ликвидировать МХГ через суд появилась 20 декабря. Перед этим прокуратура инициировала проверку деятельности организации.