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Новости 15:30

В Петербурге накрыли семь нелегальных елочных базаров

фото ЗакС политика В Петербурге накрыли семь нелегальных елочных базаров

Сотрудники Смольного совместно с правоохранителями продолжают пресекать несанкционированную торговлю елками. Как сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом, инспекции в течение последней недели привели к закрытию уже семи торговых точек, расположившихся в общей сложности на территории более ста квадратных метров. У продавцов изъяли свыше 400 елок. 

Органы власти прекратили деятельность елочных развалов, преимущественно находившимся в северной части города: на проспектах Просвещения, Авиаконструкторов и Комендантском, на Долгозерной и Гаккелевской улицах.

Попавшихся на правонарушении предпринимателей привлекают к ответственности по двум статьям городского законодательства: торговля в неустановленных местах и самовольное размещение элемента благоустройства. Чиновники напоминают, что полный список разрешенных мест для сбыта новогодних елок представлен на сайте КИО.

фото: gov.spb.ru


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