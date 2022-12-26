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Новости 16:51

Миронов призвал отменить новогодние госзакупки энергетических компаний

фото ЗакС политика Миронов призвал отменить новогодние госзакупки энергетических компаний

Лидер справедливороссов Сергей Миронов обратился в Минэнерго с просьбой отменить госзакупки, связанные с празднованием Нового года и произведенные профильными организациями. По сведениям политика, энергетические компании собираются потратить на корпоративы 5 млн рублей. Происходит это на фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ, что Миронов находит неправильным.

"Невзирая на возрастающее социальное напряжение и вызовы, стоящие перед экономикой России, энергокомпании России не отказались от проведения дорогостоящих праздников", - приводит позицию политика его персональная пресс-служба.

В отдельных случаях, по мнению депутата Госдумы, аукционы заслуживают проведения ведомственной проверки. Всего Миронова на сегодняшний день интересуют 25 закупок, касающихся 34 мероприятий, включая празднование отмечаемого 22 декабря Дня энергетика.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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