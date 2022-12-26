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Новости 18:20

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца января

фото ЗакС политика Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца января

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, продлевающее действие всех связанных с пандемией коронавируса ограничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. На сохранении всех актуальных санитарно-эпидемических требований настояла главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Коронавирусное" постановление № 121 от марта 2020 года продлевается регулярно, его действие за почти три года еще ни разу не приостанавливалось. Одним из наиболее обсуждаемых политиками пунктом документа остается запрет на проведение пикетов, митингов и шествий

Ношение масок продолжает быть добровольным занятием. Фуд-корты вправе принимать посетителей при условии наличия отдельных входов и выходов.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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