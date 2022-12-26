Беглов поведал о снижении количества ДТП из-за платных парковок

Введение платных парковок позитивно сказалось на жизни обитателей Центрального района Петербурга, следует из слов губернатора Александра Беглова. Своими сведениями он поделился в ходе выступления по "Радио России" 26 декабря.

В своей речи перед слушателями Беглов напомнил о том, что с 1 января следующего года зона действия парковочных разрешений расширится на территорию всего района, в котором проживает автовладелец, а не только муниципального округа. "Приняли решение, что парковочное разрешение будет распространяться на территорию всего района", — указал он.

Также Беглов не преминул указать на положительные стороны от введения платной парковки. По его словам, подобное решение позволило не только разгрузить улицы, но также благотворно сказалось на работе экстренных служб и на снижении количества автоаварий.

"Хочу отметить, что после введения платной парковки в Центральном районе в два раза сократилось время прибытия экстренных служб, на 25% снизилось количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, на 20% увеличилась скорость общественного транспорта", — произнес Беглов.