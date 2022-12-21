С 1 января парковочные разрешения петербуржцев будут действовать в границах района их проживания

Начиная с 1 января 2023 года зона действия парковочных разрешений петербуржцев, проживающих в зоне платной стоянки в Центральном и Адмиралтейском районах, расширится до границ районов проживания горожан, известили в Смольном.

Соответствующий вопрос был ранее поднят во время прямой линии градоначальника Александра Беглова. О том, как она прошла, - в материале ЗАКС.Ру.

Комитету по транспорту удалось установить, что большая часть поездок горожан в зоне платного паркинга в центре города затрагивает посещение социальных объектов, которые находятся в разных муниципалитетах.

"Принято решение на данном этапе расширить зону действия парковочного разрешения до границ всего района", – поделился Беглов.

Также губернатор напомнил, что создание зон платной стоянки направлено на улучшение движения общественного транспорта. Зонирование позволит разгрузить напряжённый трафик в центре города.

"Будет также продолжен анализ внутрирайонного трафика для последующей организации полноценной работы платного парковочного пространства", - добавили также в Смольном.

Напомним, что проблема платных парковок в Петербурге обострилась в ноябре, когда в Адмиралтейском районе появились 11 тысяч платных машиномест. Из-за протестов местных жителей при городском парламенте создали специальную рабочую группу. В интересах противников платных парковок пытается действовать партия "Яблоко". На прошлой неделе глава комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями лично.