Глава комтранса послушал противников платной парковки в Адмиралтейском районе

Фото Константин Леньков ЗАКС.РуВ Адмиралтейском районе 14 декабря состоялась встреча жителей с председателем комитета Смольного по транспорту Валентином Енокаевым. Обсуждали платную парковку, которая начала действовать в округе с начала ноября. Местные жители, недовольные нововведениями, рассказывали чиновнику о своих трудностях.

Городские власти не бросают попыток наладить коммуникацию с петербуржцами на районных встречах по проблемным вопросам. Как и на собраниях участников Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий при Заксобрании, встреча с главой комитета по транспорту Валентином Енокаевым проша с перерывами на гул недовольных возгласов. Собрание проходило в фойе школьного музея. Всем мест не хватило. Некоторые участники отмечали, что с тем же успехом могли собраться в купе поезда. В какой-то момент двери площадки вовсе закрыли и часть людей осталась снаружи. Позже их впустили.

Обсудить платную парковку с жителями района главе комтранса поручил губернатор Александр Беглов - его просили об этом петербуржцы во время сбора вопросов на прямую линию. Сам Енокаев в начале мероприятия так и сказал, что пришел из-за распоряжения начальника.

- Эта встреча по одной простой причине - потому что губернатор Петербурга Александр Дмитриевич Беглов поручил услышать мнение граждан, которые, с учетом месячной эксплуатации, сформировалось. <...> Во встречах подобного рода самое важное - модерирование. Если встречу не модерировать, то будет такой колхозный съезд и результата не будет, - сказал Енокаев.

Он просил обойтись "без лозунгов" и угрожал прервать собрание, если формат разговора ему не понравится. Беседа продолжалась около трех часов.

В основном присутствующие жаловались на сложности при оформлении льготных разрешений на парковку, разделение действия зон разрешений по границам муниципалитета, а не района. Например, некоторые жители МО "Сенной округ" отвозят своих детей в спортивные секции соседнего муниципалитета. Там уже разрешение действовать не будет - адмиралтейцам придется платить по полному тарифу. Также жители недовольны изменениями дорожной сети. Движение на некоторых улицах стало односторонним, а количество парковочных мест, по наблюдениям граждан, сократилось. Енокаев выслушивал замечания жителей, записывая что-то в блокнот и повторяя "угу".

Енокаев оказался достаточно требовательным собеседником. Например, выступление помощника депутата ЗакСа Наталии Астаховой, мундепа из Сенного округа Алексея Соловейчика, он назвал неконструктивным, поскольку мунциипал живет в другом районе.

У желающих выступить председатель комтранса спрашивал, как они перемещаются по району, и терпеливо выслушивал все нюансы походов в поликлинику, школу, детский сад или женскую консультацию. Некоторые настороженно не хотели делиться деталями личной жизни.

Одна женщина обратила внимание на то, что владельцы коммуналок вправе получить только одно разрешение, а собственники полноценных квартир - два. У Енокаева спросили, почему у одних петербуржцев больше возможностей, чем у других. Чиновник попытался объяснить, что так власти надеялись избавиться от корыстных граждан.

— Базовая позиция в том, что чтобы не допустить увеличения количества разрешений жителей, если будут ухрищения. Квартира некоммунальная может стать коммунальной, и если количество парковочных мест будет равняться количеству комнат, то, при желании можно увеличить и в два и более раза и прописывать граждан, чтобы получать парковочное разрешение, - ответил Енокаев.

Также собравшиеся пожаловались, что в районе в неудобных местах появились дорожные знаки, запрещающие остановку (Знак 3.27 "Остановка запрещена"). По словам местных жителей, они теперь не могут даже нормально выйти из такси. Енокаев утверждал, что такси могут останавливаться. Услышав выдержку из закона, в котором говорится о запрете остановки любого транспорта, включая такси, чиновник ответил: "понятно".

На собрании потребовали ввести мораторий на действие зоны платной парковки, пока чиновники не переработают нынешнюю систему с учетом пожеланий адмиралтейцев. Ранее жители МО "Коломна" обращались в Смольный с похожими предложениями, но комитет по транспорту отклонил все замечания. В конце встречи противники платной парковки начали собирать подписи под обращением к депутату Заксобрания Наталии Астаховой за заморозку нововведений.

- Мы жители, общественные деятели, в очередной раз доносили до чиновников свои требования. До этого писали письма, ходили на рабочую группу. Требования просты - это мораторий до решения всех проблем, связанных с введением платных парковок. Енокаев записывает все, что говорят, пытается отвечать на вопросы. Но никаких новых слов мы к сожалению не услышали, - рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Коломна" Илья Киселев.

Сам Енокаев считает результатом встречи сбор вопросов и предложений, которые непременно, по его словам, рассмотрят в Смольном. Жители, расходясь, лишь огорченно резюмировали, что ответов на свои вопросы так и не дождались.





Константин Леньков