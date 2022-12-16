Фракция "Яблоко" предложила разрешить льготную парковку в границах района, а не муниципалитета

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой распространить действие льготных парковочных разрешений на территорию всего района, включенного в зону платной парковки, а не только муниципалитета в его границах, сообщила 16 декабря пресс-служба регионального отделения партии.

Сейчас льготные разрешения в районах с платной парковкой действуют исключительно в границах муниципальных образований, где живут автовладельцы, уточнили в пресс-службе. Между тем, школы, поликлиники и другие учреждения могут находиться за пределами муниципалитета, то есть за пределами установленной парковочными разрешениями зоны.

"Прошу Вас <...> расширить действие льготных парковочных разрешений до границ административных районов, где введена (или будет введена) платная парковка", — говорится в обращении губернатору, подписанном главой фракции "Яблоко" Александром Шишловым.

Также обращение содержит просьбу отменить правило о согласовании льготного парковочного разрешения со всеми собственниками жилья. Такое требование "ставит получение разрешения в зависимость от воли иных лиц и их фактической доступности", считают в партии.

Обращение составлено на основании жалоб жителей Адмиралтейского района, зона платной парковки на территории которого появилась 1 ноября.

Ранее глава комитета по транспорту Валентин Енокаев провел встречу с жителями Адмиралтейского района, посвященную проблемам с платной парковкой. Рассказ об этом содержится в материале ЗАКС.Ру.

В начале декабря комтранс рассказал об изменениях в зоне платной парковки на территории Адмиралтейского района. До этого комитет отклонил все предложения жителей Коломны по этому вопросу.