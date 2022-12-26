В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Прогнозируемый синоптиками сильный ветер в Петербурге стал причиной объявления так называемого желтого уровня погодной опасности, передает пресс-служба Смольного.

Как сообщает региональный главк МЧС, в некоторых районах города ожидается ветер до 15 метров в секунду. Ситуация на городских улицах усугубляется гололедицей, а также пробками из-за визита лидеров стран СНГ на неформальный саммит.

Граждан просят при передвижении по городу быть предельно бдительными и аккуратными. Действие "желтого" уровня опасности продлится с 23 часов понедельника до 14 часов вторника.