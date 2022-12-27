Принимавшим участие в неформальном саммите в Петербурге лидерам стран СНГ подарили новогодние перстни

Главам стран СНГ, приехавшим на неформальный саммит в Петербург, вручили новогодние подарки — "клубные кольца" с поздравлениями, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".

Во встрече принимали участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Всем перечисленным главам государств вручили новогодние перстни.

По центру кольца расположена эмблема СНГ, а по краям — поздравление с Новым годом.

Саммит прошёл днём ранее, 26 декабря, в Северной столице. Первым в город на Неве прилетел Лукашенко: его у трапа встречали градоначальник Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"