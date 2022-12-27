Бастрыкин поручил проверить информацию о возможной застройке территории завода "Ригель"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на сообщение петербургских градозащитников, заявивших о возможно готовящейся застройке территории завода "Ригель" в Петроградском районе. Поручение главы СКР приведено в Telegram-канале ведомства.

Активисты попросили Бастрыкина принять меры и помочь им добиться сохранения исторического здания завода "Тюдор". По информации градозащитников, застройщик может готовиться к сносу корпусов завода, расположенных на улице Профессора Попова.

Председатель СК поручил главе регионального управления ведомства Марине Парастаевой изучить ход ситуации и доложить ему о результатах проверки.

"Градозащитный пресс-центр" обратился к Бастрыкину накануне, 26 декабря. Активисты предполагают, что уже на новогодних праздниках застройщик может приступить к сносу зданий на территории завода "Ригель".