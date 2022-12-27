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Новости 11:22

В ЦБ ожидают возвращения российской экономики к прошлогоднему уровню "где-то в 2025 году"

фото ЗакС политика В ЦБ ожидают возвращения российской экономики к прошлогоднему уровню "где-то в 2025 году"

Российская экономика может вернуться к уровню 2021 года приблизительно в 2025 году, заявил в интервью РБК 27 декабря заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. При этом он отметил, что регулятор ожидает перехода экономики к устойчивому росту в 2024 году.

"Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году", — высказал мнение Заботкин. Он уточнил, что российской экономике предстоит структурная адаптация, на которую уйдет больше времени, чем на преодоление циклического спада. Последний, по словам представителя ЦБ, наблюдался в России в 2020 году.

При этом в 2024 году страна, по утверждению Заботкина, должна будет располагать экономикой, "которая уже стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста". Говорить о том, насколько заметным будет этот рост, зампред Центробанка не стал. Он уточнил, что это будет зависеть от действия большого количества факторов.

Ранее в Центробанке заявили о том, что проведенная в России частичная мобилизация сказалась на рынке труда, снизив безработицу и усилив нехватку персонала в ряде отраслей.


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