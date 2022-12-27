Путин и Лукашенко провели беседу в Русском музее под картиной "Явление Христа народу"

Лидеры стран СНГ, приехавшие в Петербург на неформальный саммит, прибыли в Русский музей, где у них запланирован завтрак. Фотографиями из учреждения культуры делится Telegram-канал "Пул Первого".

На опубликованных снимках запечатлены президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, ведущие беседу под картиной Александра Иванова "Явление Христа народу".

Для собравшихся пообещали провести небольшую экскурсию.

В неформальном саммите, напомним, кроме Путина и Лукашенко, участвуют лидеры Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее главам стран СНГ вручили новогодние подарки — золотые перстни.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"