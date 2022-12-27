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Новости 12:26

Приезд лидеров стран СНГ на мероприятие в центре Петербурга парализовал дороги

фото ЗакС политика Приезд лидеров стран СНГ на мероприятие в центре Петербурга парализовал дороги

Визит высокопоставленных гостей второй день подряд сковывает петербургские дороги. На данный момент центр города окрасился в красный. Там в 11:30 в Русском дворце начался неформальный завтрак лидеров стран СНГ.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", дорожные заторы можно наблюдать на всей территории центра. Ситуация оценивается в 6 баллов, что значительно выше обычных показателей.

На дорогах Петербурга вновь образовались дневные пробки. Второй день подряд дорожные заторы копятся в центре города.

В частности, ДПС перекрыли Дворцовый мост, сообщается в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург". Не пускали машины и на Невский проспект.

В среду, 27 декабря, в Петербурге проходит второй день неформального саммита лидеров СНГ. Сейчас они находятся в Русском музее.


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