Силуанов: Правительство еще не определилось с позицией касательно повышения налогов для уехавших россиян

Правительство в курсе инициативы депутатов Госдумы касательно лишения самозанятых и индивидуальных предпринимателей, покинувших Россию, права пользоваться льготами, однако не располагает сейчас единым мнением на этот счет, заявил 27 декабря глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, решение по этому вопросу должно быть взвешенным, а итоговая цель заключается в том, чтобы "не навредить".

"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", — приводит слова Силуанова РБК. Министр выразил мнение, что ставшие нерезидентами граждане могут просто зарегистрировать компании за рубежом и оказывать при этом услуги в России. "Соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет", — заключил он.

В качестве альтернативного варианта министр назвал возможность разработки налоговой поправки, которая позволила бы работать за рубежом, платя при этом налоги в России. Возможность этого сейчас рассматривается в кабмине.

"Мы хотим сделать так, чтобы налоги платились", — заявил Силуанов.

Накануне замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал о подготовке проекта, согласно которому нерезиденты не смогут работать в качестве самозанятых, а покинувших Россию индивидуальных предпринимателей будет ждать лишение положенных по закону льгот.

Фото: Telegram-канал "Минфин России"