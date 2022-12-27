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Новости 13:08

На заседании по делу копателя Белоусова допросили сотрудника центра "Э"

фото ЗакС политика На заседании по делу копателя Белоусова допросили сотрудника центра "Э"

Обвинение закончило оглашать доказательства по делу петербургского копателя Олега Белоусова, которому грозит до 10 лет по статье о "фейках" об армии (ст. 207.3 УК). В Московском районном суде выступил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом, который обозревал спорные публикации  обвиняемого, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд решил не раскрывать личность сотрудника правоохранительных органов. В зале заседаний он оказался задолго до начала слушаний. Выводили его через конвойное помещение в сопровождении приставов. Мужчина направлялся ко входу в капюшоне и натянутой на лицо маске.

Адвокат Григорий Григорьев, который представляет Белоусова в суде, рассказал ЗАКС.Ру, что ничего существенного или нового "эшник" не рассказал. 

Белоусов поздравил собравшуюся группу поддержки с наступающим Новым годом, пока его выводили приставы. Праздники он проведет в следственном изоляторе.  

Следующее заседание назначено на 24 января. На нем планируется выступление родственников Белоусова, которые расскажут о личности обвиняемого. 

Напомним, на Белоусова завели два уголовных дела по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Поводом для преследования стала переписка Белоусова в профильном чате для копателей. Авторами обращений, после которых завели дело, стали его знакомые. Что заставило их обратиться в правоохранительные органы — читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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