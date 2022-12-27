На заседании по делу копателя Белоусова допросили сотрудника центра "Э"

Обвинение закончило оглашать доказательства по делу петербургского копателя Олега Белоусова, которому грозит до 10 лет по статье о "фейках" об армии (ст. 207.3 УК). В Московском районном суде выступил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом, который обозревал спорные публикации обвиняемого, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд решил не раскрывать личность сотрудника правоохранительных органов. В зале заседаний он оказался задолго до начала слушаний. Выводили его через конвойное помещение в сопровождении приставов. Мужчина направлялся ко входу в капюшоне и натянутой на лицо маске.

Адвокат Григорий Григорьев, который представляет Белоусова в суде, рассказал ЗАКС.Ру, что ничего существенного или нового "эшник" не рассказал.

Белоусов поздравил собравшуюся группу поддержки с наступающим Новым годом, пока его выводили приставы. Праздники он проведет в следственном изоляторе.

Следующее заседание назначено на 24 января. На нем планируется выступление родственников Белоусова, которые расскажут о личности обвиняемого.

Напомним, на Белоусова завели два уголовных дела по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Поводом для преследования стала переписка Белоусова в профильном чате для копателей. Авторами обращений, после которых завели дело, стали его знакомые. Что заставило их обратиться в правоохранительные органы — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков