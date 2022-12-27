Петербургский аэропорт Левашово открыли с хлебом, солью и приземлением Ан-72

В Северной столице открыли аэропорт Левашово, который в будущем приспособят под приём гражданских судов. Первым бортом, совершившим посадку на аэродроме, стал многоцелевой транспортный самолёт Ан-72, передаёт "Фонтанка".

Приземлившееся судно встречали военные, девушки в кокошниках с хлебом-солью в руках. Днём ранее аэродрому выдали сертификат на осуществление полётов.

Напомним, в прошлом октябре Министерство обороны РФ и компания "Газпром" подписали соглашение о реконструкции аэропорта в Левашово, согласно которому он сможет принимать гражданские самолёты. Объём инвестиций в проект составляет 10 млрд рублей. Первую часть аэродрома должны сдать в декабре 2023 года.