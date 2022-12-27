Росавиация сертифицировала большинство иностранных самолетов

Росавиация провела проверку и выдала сертификаты летной годности более 90% воздушных судов отечественных авиакомпаний, прежде зарегистрированным в реестрах иностранных государств, говорится в сообщении федерального агентства от 27 декабря. Как отмечается, работа велась с целью обеспечения бесперебойной работы авиационного транспорта в России.

Всего с минувшего сентября агентству предстояло проверить около 600 самолетов, выпущенных и ранее зарегистрированных за рубежом, однако используемых российскими авиакомпаниями. В результате более 90% такой техники получили необходимые сертификаты. Часть самолетов находится на ремонте или техобслуживании, эти воздушные суда будут проверены в следующем году.

"В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам", — отметили в Росавиации.

Днем ранее ведомство упоминалось в новостях в связи с обысками по коррупционному делу. Замглавы управления по цифровизации Александр Матюшкин был арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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