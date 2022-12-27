Главы подведомственных вице-губернатору Пиотровскому комитетов исполнят желания детей из Мариуполя

Руководители комитетов, подведомственных блоку вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, решили исполнить шесть новогодних желаний детей из Мариуполя, информирует пресс-служба комитета по физкультуре и спорту.
Чиновники приняли участие в акции "Дерево желаний".
"Мы не можем помочь всем, но каждый может помочь кому-то", – манифестируют организаторы мероприятия.
Уточняется, что новогодние пожелания высказали дети с ограниченными возможностями здоровья и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Ранее, напомним, петербургский градоначальник Александр Беглов принял участие в акции "Ёлка желаний". Он пообещал выполнить желания трёх ребят из города на Неве.