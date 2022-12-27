АТОР: Количество организованных иностранных туристов в России упало за год в 20 раз

Количество организованных иностранных туристов в 2022 году сократилось на 95 % относительно показателей предыдущего года, заявила 27 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В своих оценках она оперировала данными туроператоров, признав при этом, что данные различных служб, в том числе погранслужбы и Росстата, могут отличаться "на порядки".

"По оценке туроператоров, <...> в 2022 году въездной турпоток упал на 95 % по сравнению с 2021 годом, который тоже был не радужным для въездного туризма", — приводит слова Ломидзе "Интерфакс".

В своем выступлении представитель АТОР указала, что речь идет исключительно об "организованных классических туристах". Всего с начала года в таком статусе в Россию въехали 180 тысяч иностранцев, следует из ее слов. Лидерами по количеству туристов Ломидзе назвала Германию, Иран и Турцию, а заодно указала на "очень большой интерес со стороны Индии".

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщал о восстановлении турпотока в городе на 77 % относительно показателей доковидного 2019 года.