В должность главы "Метростроя Северной Столицы" вступил Кирилл Петров

Начиная со вторника, 27 декабря, в должность руководителя АО "Метрострой Северной Столицы" (АО МССС) вступил Кирилл Петров: соответствующее решение принял Совет директоров компании.

Не так давно Петров являлся одним из топ-менеджеров АО "Газстройпром" и АО "Объединение "ИНГЕОКОМ". В числе прочих работ он курировал строительство участка Большой Кольцевой линии столичного метро.

В пресс-службе МССС известили, что Петров сосредоточится на ускорении темпов возведения петербургской подземки.

Бывший глава МССС Владимир Ширвиндт некоторое время назад лишился занимаемого поста. По данным СМИ, его уволили ввиду "неэффективной работы по взаимодействию структуры города и ВТБ с правительством Петербурга по наращиванию скорости в строительстве метро". Также сообщалось, что Ширвиндт в течение некоторого времени может остаться на посту советника нового главы МССС.