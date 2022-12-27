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Стоимость эвакуации машин в следующем году повысится в Петербурге

фото ЗакС политика Стоимость эвакуации машин в следующем году повысится в Петербурге

Петербургский комитет по тарифам известил 27 декабря о повышении штрафов за эвакуацию автотранспорта с начала следующего года. Равным образом вырастет и стоимость хранения машин на штрафстоянках.

Величина штрафа за эвакуацию с 1 января увеличится на 8,2 %, а стоимость хранения увезенного за нарушение правил дорожного движения транспорта — на 8,2-8,6 % в зависимости от его категории.

В частности, минимальная стоимость эвакуации транспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 составит 3 251 рубль, за каждый час его хранения на штрафстоянке владелец должен будет заплатить не более 63 рублей. Цена эвакуации транспорта категорий C и D начнется от 19 509 рублей, час на штрафстоянке обойдется владельцу не более чем в 126 рублей. В прочих случаях цены будут еще выше.

Неделей ранее Смольный утвердил повышение с начала 2023 года тарифов на проезд в общественном транспорте. Стоимость жетона на метро составит 70 рублей, разовая поездка в подземке по "Подорожнику" обойдется пассажиру в 49 рублей. В наземном транспорте цена разовой поездки составит 65 рублей, по "Подорожнику" — 44 рубля.


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