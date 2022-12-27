Роспотребнадзор ограничил срок проведения исследований на грипп и ОРВИ

Предельный срок проведения лабораторных исследований на наличие гриппа и ОРВИ не должен превышать одних суток с момента поступления биологического материала, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на острые респираторные вирусные инфекции и грипп не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата медицинской организацией, направившей биологический материал", — следует из текста документа.

Лаборатории должны направлять результаты анализов в медорганизации "незамедлительно после их завершения, но не позднее 24 часов". Аналогичный срок установлен на доставку материалов для исследований в лаборатории от медицинских учреждений.

Постановление вступает в силу со среды, 28 декабря.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7 % за неделю. При этом общее количество заболевших достигло 1,7 миллиона человек, а свиной грипп обнаружен во всех регионах страны.