Центробанк предложил ввести потребкредиты для небогатых россиян

Банк России выступил 27 декабря с инициативой ввести новую категорию потребительских кредитов, предназначенную для россиян с низкими доходами. Предложение озвучено в докладе регулятора, посвященном перспективным направлениям развития банковского регулирования и надзора.

"Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга", — говорится в документе.

Предполагается, что в эту категорию попадут кредиты с определенными параметрами, в том числе относительно возможных суммы и срока предоставления займа, а также характеристик заемщика.

Как полагают в ЦБ, введение новой категории кредитов позволит россиянам не прибегать к услугам микрофинансовых организаций и "серых" кредиторов, у которых процентные ставки будут ожидаемо более высокими. В результате заемщики "смогут получить кредиты в банках и тем самым сократят свои расходы", говорится в докладе.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор ожидает возвращения российской экономики к уровню 2021 года приблизительно в 2025 году.