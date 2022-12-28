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Минпромторг: IKEA намерена договориться с покупателями российского бизнеса до конца текущего года

фото ЗакС политика Минпромторг: IKEA намерена договориться с покупателями российского бизнеса до конца текущего года

Компания IKEA хочет прийти к соглашению с покупателями своих российских активов до конца текущего года. Перед этим необходимо получить разрешение у ФАС, а также согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, передаёт ТАСС заявление руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

"Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", — известил Мантуров.

Пока что шведская компания продолжает вести переговоры со своими возможными покупателями.

Отметим, что на бизнес претендуют в том числе такие сетевые магазины, как Hoff и "Твой дом".

Ранее стало известно об отказе руководства IKEA на обращение работников, добивавшихся гарантии занятости в течение года, а также выплаты бонусов и единовременных компенсаций и 7-8 месячных окладов уволенным. Также отказ встретило требование профсоюза представлять интересы работников при передаче фабрик новому владельцу.


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