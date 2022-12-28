Силовики пришли с обыском домой к уехавшему вологодскому активисту Доможирову

Бывший депутат Заксобрания Вологодской области Евгений Доможиров сообщил об обыске в его квартире в Вологде. Сам он там не живёт, а дома находится перенёсшая инсульт тёща, поделился активист в своём Telegram-канале.

"[Силовики] зная, что меня нет и обнаружить что-то по делу просто физически нельзя, всё равно пошли на это", - высказался о проводимых мероприятиях Доможиров.

Детали обыска активисту неизвестны, тёща не отвечает на телефонные звонки.

Ранее Доможиров стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о российской армии (ст. 207.3 УК) из-за постов в своём Telegram-канале. Не так давно МВД объявило журналиста в розыск.

Фото: Domozhiroff / Telegram