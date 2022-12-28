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Новости 12:22

Зверев: В следующих созывах я участвовать не буду, вступать в другие фракции - тоже

фото ЗакС политика Зверев: В следующих созывах я участвовать не буду, вступать в другие фракции - тоже

Депутат Законодательного собрания Борис Зверев прокомментировал решение фракции КПРФ прекратить сотрудничество с ним.

"Я не член КПРФ, я член КПСС с 1971 года. После того как меня избрали, мне со стороны руководителя фракции начали поступать претензии, что я не всегда голосую так, как надо. А я руководствуюсь вышеуказанным — конституцией", - заявил Зверев "Коммерсанту".

Он отметил, что голосует в соответствии со своими убеждениями, а не с тем, что ему говорят. 

"В следующих созывах я участвовать не буду. Вступать в другие фракции и партии — тоже. Есть вещи, которые надо сделать в жизни один раз: принять присягу, жениться, вступить в партию. Я — в КПСС!" - добавил депутат.

Напомним, КПРФ объявила о разрыве взаимодействия со Зверевым, обвинив его в систематическом голосовании в интересах "Единой России". Подробнее о разногласиях депутата и фракции читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Упоминаемые персоны
Зверев Борис Александрович 




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