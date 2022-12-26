"Больше политических издержек от такого сотрудничества": Почему КПРФ отреклась от депутата Зверева

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Наиболее возрастному депутату ЗакСа Борису Звереву больше не рады во фракции КПРФ. Формально он останется ее членом, но коммунисты уже заявили о прекращении всяческого взаимодействия с бывшим товарищем. Теперь фракция хочет, чтобы "господин Зверев" от них отсел.

О разрыве отношений с 75-летним депутатом в КПРФ заявили 26 декабря, через несколько дней после завершения осенней сессии ЗакСа. Решение приняла фракция по рекомендации бюро городского комитета. В компартии заявили, что Зверев неоднократно "шел вразрез с принятыми партийными решениями, подыгрывая партии власти".

Подозрения, а затем и претензии к чрезмерной лояльности коллеги-депутата к единороссам в КПРФ были давно. Но точку в вопросе сотрудничества поставили только спустя год и 3 месяца совместной работы.

- Это вылилось в некий результат при голосовании за бюджет, - рассказал ЗАКС.Ру лидер петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко. - Это стало последней каплей. До этого мы пытались разговаривать, взывать к фракционной дисциплине, но человек всё равно делал по-своему. Мы решили, что больше политических издержек от такого сотрудничества.

До своего избрания депутатом в 2021 году Зверев был практически неизвестен. Бывший начальник кафедры Высших специальных офицерских классов ВМФ и многолетний председатель ТСЖ-932, он даже не состоял в КПРФ, от которой шел на выборы. Зверев возглавил территориальную группу и набрал необходимый для мандата процент голосов по округу № 22 (Фрунзенский район). Среди кандидатов-одномандатников там победу одержала член "Единой России", олимпийская чемпионка Любовь Егорова. К слову, тоже некогда избиравшаяся в ЗакС от КПРФ.

Первые месяцы нового парламентского созыва Егорова и Зверев были не разлей вода. В перерывах и после заседаний передвигались по Мариинскому дворцу вместе. В компартии большого значения этому не предавали. Там объясняли, что знаменитая лыжница и бывший председатель ТСЖ знакомы много лет и она помогает коллеге не заблудиться.

Однако были и более тревожные звонки. В КПРФ вспоминают, что уже на первом заседании созыва Зверев проголосовал за назначение на пост спикера единоросса, бывшего вице-губернатора Александра Бельского. При этом коммунисты выдвинули собственного кандидата - Вячеслава Бороденчика, а шансов возглавить парламент у представителя "Единой России" всё равно было на порядок больше, чем у всех его соперников.

Той же осенью КПРФ решила воздержаться по проекту бюджета города на следующий год. Зверев проголосовал "за". Через некоторое время при выборах нового петербургского омбудсмена он не поддержал кандидатуру коммунистки Ольги Ходуновой. Незадолго до этого единственный из фракции не стал выступать против законопроекта о допуске в общественные места по QR-кодам. КПРФ занимала достаточно жесткую позицию по этому вопросу и даже устраивала небольшой перформанс во время заседания городского парламента.

- Будем разбираться, - пообещал тогда Кононенко.

Разговоры, действительно, были. Звереву напоминали о взятых на себя при выдвижении на выборы обязательствах и призывали к фракционной солидарности. Но тот продолжал гнуть свою линию.

В июне Зверев вместе с "Единой России" и ЛДПР саботировал принятие депутатского запроса на имя губернатора Александра Беглова о дальнейшей судьбе Охтинского мыса. В новом парламентском году не стал поддерживать поправку за смягчение законопроекта об уличных артистах, опять-таки вместе с единороссами и жириновцами. Кроме того, снова вразрез решению фракции голосовал за проект бюджета.

Особая позиция Зверева проявлялась и вне парламентских стен. На личной странице "ВКонтакте" он почти не рассказывал о жизни своей фракции, зато время от времени репостил сообщения пресс-службы ЗакСа с фотографиями спикера Бельского.

3 сентября КПРФ устроила в горкоме встречу с противниками закона о комплексном развитии территорий, до того все лето яростно протестовавшими в своих дворах. Зверев на этом мероприятии пытался убедить людей в том, что отменить закон не удастся, и рассуждал об изношенном состоянии "хрущевок".

- Сейчас задача - не митинги собирать. Митингами не делаются дела, дела делаются делами, - философствовал парламентарий.

Своим выступлением он очень разозлил публику. Другим депутатам, участвовавшим в той встрече, пришлось приложить усилия, чтобы убедить собравшихся, что КПРФ - на стороне народа.

Решение о разрыве отношений со Зверевым было принято не единогласно. Другой беспартийный член фракции КПРФ Алексей Зинчук сообщил ЗАКС.Ру, что предложил дать своему старшему коллеге еще один шанс и проголосовал "против".

- Я предложил все претензии к нему выложить письменно, проговорить, взять тайм-аут и после этого еще раз посмотреть... Но я так понимаю, внутри партии это давно зрело. Может быть, я не знаю какие-то моменты. Я к Борису Александровичу очень душевно отношусь, мы с ним очень дружим. Между тем, все члены фракции выполняют обязательства, взятые во время выдвижения и согласования кадровой комиссии партии. Как выяснилось, Борис Александрович обязательства по взаимодействию взял, но после избрания выполнять их отказался, - признался Зинчук.

Поскольку Зверев прошел в ЗакС по партийным спискам, формально он останется членом фракции. Однако в КПРФ собираются сделать всё возможное, чтобы бывший товарищ с ними не ассоциировался.

"Особенности законодательства сделали невозможным организационное исключение господина Зверева из фракции. Мы просим обратить внимание на то, что фракция КПРФ прекращает любое политическое и организационное взаимодействие с этим депутатом. Точка зрения депутата Бориса Зверева не является точкой зрения КПРФ, а его комментарии не могут расцениваться как позиция члена фракции КПРФ", - заявили в горкоме партии.

По словам Кононенко, во фракции хотели бы, чтобы Зверев со следующей парламентской сессии отсел от них в другое место. Красный флажок на его столе в Большом зале Мариинского дворца не стали ставить еще на последнем заседании 2022 года.

Сергей Еремеев