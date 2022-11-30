ЗакС и лечебная музыка

Бoрис Вишневский (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Парламент Петербурга на заседании 30 ноября не стал смягчать законопроект об уличных артистах. В ближайшее время их обяжут выступать только по согласованию с чиновниками и только в специально отведенных местах. В ЗакСе тем временем готовятся ввести в обиход депутатские значки. Чтобы народ узнавал своих избранников на улицах и в магазинах.

Только 43 из 50 депутатов Заксобрания Петербурга пришли на очередное заседание. И не все из них досидели до конца. Даже спикер Александр Бельский ушел, не дождавшись последнего вопроса. Впрочем, самое интересное было вначале.

Городской парламент обсуждал поправки в проект закона об уличных артистах, подготовленный губернатором Александром Бегловым. Урегулировать концерты в центре Петербурга хотели еще в прошлом созыве ЗакСа. Депутаты и чиновники напоминали, что любые выступления уже требуют согласования, просто власти не разгоняли их по доброте душевной.

Новую систему взаимоотношений между артистами, жалующимися на шумную музыку жителями центра города и властями должен был установить закон. Во время работы над ним в Мариинском дворце устраивали круглые столы с участием всех трех сторон, а также экспертов и общественников, ЗакС даже принял за основу законопроект о порядке уличных выступлений. Потом власть в Мариинском дворце поменялась, и в новом созыве темой порядка концертов под открытым небом занялся Смольный.

Согласно губернаторскому законопроекту, в Петербурге появятся специальные места для выступлений. Причем разные. Одни - для тех, кто играет с ударными инструментами и (или) аппаратурой мощнее 1 кВт. Другие - для всех остальных. Даже в специальных точках устроить шоу можно будет после того, как вашу заявку одобрят чиновники. Как именно заявляться - пока не ясно, но в комитете по культуре уже допустили, что сделать это можно будет через портал "Госуслуги" или МФЦ.

Депутаты ко второму чтению подготовили пару десятков поправок в губернаторский законопроект. Поначалу ЗакС демонстрировал невиданную либеральность и одобрял одно за другим предложение оппозиционеров. Например, разрешил подавать заявки лицам с 16, а не с 18 лет и исключил некоторые инструменты из списка ударных. Как только дошло до более существенных поправок, настроение парламентского большинства поменялось.

Сначала "Справедливая Россия - За правду", а затем "Яблоко" предложили вообще не согласовывать выступления с чиновниками, а ввести заявительный порядок. Если артист знает, что площадка свободна, он уведомляет администрацию о том, что намерен ее занять, и дает концерт. Представитель губернатора Константин Сухенко назвал сразу несколько причин, почему так делать нельзя.

- Мы, кроме всего прочего, обеспечиваем безопасность как зрителей, так и выступающих артистов. К сожалению, как бы мы ни хотели больше либерализма, свободы, практика такова, что у нас в одних и тех же местах хотят проводить мероприятия разные люди. У нас могут идти ремонты в каких-то местах, - высказался Сухенко.

Тем не менее, он допустил, что в будущем, когда система подачи заявок будет налажена, к этому вопросу можно будет вернуться. Спикер ЗакСа Александр Бельский тоже считает, что по готовности исполнительных органов власти парламент сможет подготовить поправку об уведомительном характере.

- Если в законе этого не будет записано сейчас, этого не будет сделано никогда, - заявил на заседании Вишневский, наученный горьким опытом согласования митингов и пикетов.

Принятие его и эсеровской поправок поддержали четыре фракции. Однако этого оказалось мало. Предложения заблокировали не голосовавшие единороссы и их союзники в лице фракции ЛДПР и "коммуниста" Бориса Зверева.

Позже, общаясь с журналистами, Вишневский пожалел, что не взял на заседание гитару и не спел всем этим людям прямо в Большом зале.

- Надо было спеть песню моего друга Александра Городницкого о подземных музыкантах со словами "И снова, и снова искусство едино с народом, поскольку живет на скупые подачки его", - рассуждал Вишневский. - Попытка отрегулировать так, как это отрегулировано сейчас - это безумие. К чему это приведет, можно представить. Те, кто договорятся с властями, будут выступать. Кто не договорится - будут договариваться с полицией, чтобы та закрывала глаза на то, что они поют там, где им ничего не согласовано.

Лидер петербургских справороссов Марина Шишкина заявила, что "жуткие бюрократические рамки" вообще могут уничтожить культуру уличных музыкантов.

- Мы просто лишимся этого хорошего, нужного, очень оптимистичного пласта, который сегодня так нужен людям. Музыка сегодня на улицах города - в это непростое время - она лечебна, - сказала Шишкина журналистам.

Другие вопросы повестки такой полемики не вызвали. ЗакС, в частности, окончательно поправил городской закон о почетных гражданах, увеличил бюджет территориального фонда ОМС, привел закон об организации местного самоуправления в Петербурге в соответствие федеральному и разрешил предоставлять без торгов участки под работу нестационарных торговых объектов в случае, если предприниматель был вынужден не по своей вине покинуть ранее занимаемое им место.

Под самый занавес парламентарии приняли решение носить значки. Помимо фракционных на лацканах пиджаков депутатов скоро появятся общедепутатские нагрудные знаки. На радость лидеру фракции "Единая Россия" Павлу Крупнику авторами инициативы выступили руководители всех депутатских групп.

- Вот так бы каждый раз работать над каждым законопроектом, - восхитился Крупник с трибуны.

Журналистам единоросс объяснил, что значки помогут отличить народного избранника в толпе. По его словам, "депутаты - не кинозвезды" и 90% избирателей не узнает их в лицо:

- Идете по улице, в магазин вошли, а на вас значок депутата - вот, пожалуйста, встреча с избирателем лицом к лицу. Если вы стесняетесь, что вы депутат, боитесь острых вопросов, тогда зачем вы избираетесь? Я не стесняюсь, что я член партии "Единая Россия", хотя знаете, сколько вопросов получаю в день по этому поводу! Вот также я не буду стесняться, что я депутат Законодательного собрания.

Никаких вопросов по поводу дизайна нового значка в парламенте не возникло, хотя кто-то один проголосовал против его утверждения. Кто именно - пока неизвестно.















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников