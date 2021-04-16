"Молодого Шнурова отодвинут в сторону": В ЗакСе обсудили поправки в закон об уличных музыкантах

Заксобрание Петербурга до конца текущего созыва намерено принять закон об уличных артистах. В пятницу, 16 апреля, инициативу опять обсуждали в стенах Мариинского дворца. Звучали предложения собирать с музыкантов налоги и запретить им звукоусиление, хотя большой поддержки они не нашли. Пока в парламенте склоняются к идее установить предельную громкость концертов и определить места, где играть будет нельзя. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что в Смольном уже обсуждают предложение создать электронную платформу для регистрации выступающих. Депутат Александр Рассудов вспомнил о Banksy и группе "Ленинград", попросив чиновников воздержаться от чрезмерного регулирования уличного творчества.

История легализации

Спустя пять месяцев комитет по законодательству парламента Петербурга вернулся к обсуждению поправок к проекту закона об уличных артистах. С тех пор в городе сменился вице-губернатор по культуре. Занявший этот пост Борис Пиотровский тоже принял участие в заседании комитета, которое состоялось 16 апреля.

- У нас есть две фундаментальные вещи, которые нужно учесть, - заявил вице-губернатор. - Первое - это порядок регулирования выступления уличных артистов. Понятно, что на сегодняшний день в городе такое количество выступающих, которое необходимо каким-то образом регулировать. Второе - это права музыкантов на свободу самовыражения, свободу творчества. Это тоже очень важно. Музыканты ставят под сомнение, что мы соблюдем их права.

Подавляющее большинство выступлений уличных артистов в центре Петербурга проходят без согласования и де-юре являются незаконными. Власти, как правило, закрывают на это глаза и время от времени пытаются легализовать "стритующих". По словам Пиотровского, такие попытки делали еще в 2017 году. Однако все осталось как прежде - музыканты продолжали играть неофициально, а жители соседних домов - жаловаться на особенно громких исполнителей.

В сентябре 2020 года ЗакС принял в первом чтении проект закона, по которому уличные артисты - это не только музыканты, но и, например, актеры и чтецы стихов - смогут играть в специально отведенных местах без риска быть задержанными. Для этого нужно будет уведомлять о своих выступлениях чиновников. Те могут и отказать, например, если артист уже был замеченным пьяным или если время выступления занято другими людьми.

За несколько недель до рассмотрения законопроекта в первом чтении в центре Петербурга неоднократно задерживали музыкантов. Им вменяли самоуправство (ст. 19.1 КоАП) и самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП). Хотя скандал с задержаниями был достаточно громким, многие уличные артисты инициативу не поддержали, посчитав, что она будет угрожать свободе творчества.

Чтобы добиться компромисса между исполнительной властью, правоохранительными органоми, музыкантами и жителями центра города, в ноябре на базе комитета по законодательству устроили обсуждение поправок ко второму чтению. Представители всех сторон конфликта и депутаты общались почти три часа.

Через пять месяцев, к повторному обсуждению, комитет представил сводную таблицу предложений к проекту от общественных организаций, инициативных групп и парламентариев. Чаще всего предлагалось установить запрет играть вблизи жилых домов. Еще одна популярная идея - запретить определенные, особенно громкие инструменты. Председатель комитета Денис Четырбок ("Единая Россия") уточнил, что это могли бы быть ударные. Артист Александр Коротков предложил создать реестр его коллег, выступающих на улице. Группа инициативных жителей центра Петербурга высказалась за онлайн-бронирование уличными музыкантами мест для своих концертов.

Налоги, запреты и другие предложения

Вице-губернатор Пиотровский рассказал на заседании, что в Смольном уже обсуждалась идея интернет-платформы наподобие московского приложения "Уличный артист".

- С комитетом по информатизации я проговорил о возможности создания специального портала для приема заявок, уведомлений и принятия на согласование выступлений уличных артистов, - сказал Пиотровский. - Есть еще очень серьезный вопрос по контролю уличных артистов. У нас есть понимание внутри комитета по культуре о том, как мы будем это все согласовывать, какие мы будем выставлять требования, а как это будет проверяться, контролироваться, есть ли полномочия у ГУВД или еще у кого-то, кто это будет делать - это серьезный вопрос, который нужно обсудить.

Эти высказывания насторожили отдельных оппозиционных депутатов, которые и раньше к инициативе об уличных артистах относились скептически. Член КПРФ Александр Рассудов, обратившись к вице-губернатору, затронул вопрос цензуры. Пиотровский заверил, что имел в виду контроль за использованием музыкальных инструментов и усилителей, а также зон где можно и где нельзя играть, но не за содержанием творчества. Рассудов все же продолжил делиться своими опасениями:

- Когда мы определяем места, где это можно, вводя повторный фильтр бронирования и согласования, это и есть прямой путь к цензурированию, как бы мы от этого не открещивались. Легко предопределить, что если заявку подал какой-нибудь ансамбль русской песни и пляски, то, наверное, какого-нибудь молодого Сергея Владимировича Шнурова отодвинут в сторону. Самого Шнурова, понятно, не отодвинут, но вряд ли бы, когда он начинал с диска "Дачники", ему бы согласовали [выступление на улице] и он бы получил приоритет. Или давайте вспомним ситуацию со знаменитым граффити [-райтером] Banksy, который тоже получил статью за вандализм, но при этом он является культурным явлением всего мира. Мне кажется, вводя такого рода регулирования, мы можем выплеснуть ребенка вместе с водой.

О хорошем товарище вице-губернатора Пиотровского Шнурове вспомнила и жительница улицы Малой Конюшенной Марина Ильичева, когда рассказывала участникам заседания о своих впечатлениях от жизни рядом с одной из самых популярных точек для уличных выступлений.

- За прошедшие семь лет лично из окон своей квартиры я наблюдаю постоянно только одну картину - это обязательный усилитель, причем очень мощный, это обязательно очень большая барабанная установка, - поделилась жительница. - На протяжении семи лет я знаю весь репертуар выступающих. Песни Сергея Шнурова - это вершина исполнительского искусства.

Инициативная группа жителей ратовала за полный запрет звукоусилительной аппаратуры для уличных артистов. По словам Ильичевой, если музыкант будет использовать мощный комбик, то даже приличное расстояние играющих от жилого дома не спасет жителей. Однако большинство участников заседания согласились только с тем, что ограничивать нужно громкость. Спорили только, как указать верхнюю планку в тексте закона: в ваттах или в децибелах.

Еще одно предложение, которое пока не нашло поддержки, - дать возможность уличным артистам платить налоги. Эту идею озвучил лидер провластного движения "Город перемен" Андрей Калашников. На прошлой встрече с депутатами он предлагал разрешать выступать в центре города только победителям специальных творческих конкурсов. На этой - озвучил новые идеи.

- Сейчас у музыкантов, артистов есть абсолютно легальная, правовая возможность не платить налоги за свои выступления, - заявил Калашников. - Но ровно так же у них нет возможности делать это… В случае даже если рассматривать возможность уличным артистам регистрироваться как самозанятым, то механизм уплаты налога по самозанятым тоже этого не предполагает… Я считаю, что это важно проработать в перспективе, потому что сейчас платить налоги становится модным, популярным. Если у музыкантов есть такая возможность - это хорошо.

Также он предложил давать в аренду музыкантам электричество, чтобы тем не пришлось подключаться от генераторов.

Основные итоги встречи на правах председателя комитета и главного инициатора законопроекта подвел депутат Четырбок. Он перечислил магистральные направления рабочей группы по поправкам в документ. Ей предстоит определить перечень мест, вблизи которых играть будет нельзя, и метраж "защитной зоны" между жилыми домами и артистами; допустимый уровень шума звукоусиливающих устройств; музыкальные инструменты, недопустимые для игры в том или ином месте. Предложено также усилить роль творческих союзов. Чиновники должны принимать уведомления от музыкантов, а не согласовывать их выступления, отметил Четырбок.

Депутат-либертарианец местного совета МО "Владимирский округ" Денис Луговский, присутствовавший на заседании в качестве соучредителя Профсоюза работников уличной культуры, напомнил, что о митингах в гайд-парках тоже необходимо уведомлять, но оппозиции проводить их не дают.

- Я могу сказать по своему опыту, - ответил Четырбок. - Я являлся организатором достаточно большого количества мероприятий, спортивных и культурных. Да, есть сложности, которые надо соблюдать. Мне тоже не с первого раза согласовывали проведение каких-то мероприятий, потому что необходимо было подумать о технике безопасности, с медициной решить вопрос, с МЧС. Я знаю, что оппозиционные представители иногда заведомо не готовы это делать, поэтому получают отказы. Мешать все в один флакон - оппозицию и не оппозицию - просто не верно. Значит вы где-то не дорабатываете, раз не получаете согласование. Это большой труд, то же самое как и написание законопроекта.

Созданная ранее рабочая группа по поправкам, по обещанию Четырбока, должна провести свое первое заседание в апреле-мае. Окончательно принять закон депутаты намерены до конца текущего созыва, то есть весной-летом.

Сергей Еремеев

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