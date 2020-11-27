"Любой может выйти играть - это неправильно": В ЗакСе обсудили инициативу об уличных музыкантах

В парламенте Петербурга 27 ноября говорили о будущих поправках к законопроекту об уличных артистах. Свои предложения озвучили почти два десятка человек. В том числе музыканты, общественные деятели, представители районных инициативных групп, профсоюзник-либертарианец, руководитель провластного молодежного движения и IT-специалист. Звучали призывы создать комиссию, которая будет оценивать репертуар и качество игры артистов.

Шарм по разрешению

"Мозговой штурм" на тему готовящегося закона об уличных артистах провели на заседании комитета по законодательству ЗакСа. Председатель комитета, депутат "Единой России" Денис Четырбок был главным инициатором новых правил для выступающих в центре Петербурга. Законодательная регламентация, по его мнению, избавит музыкантов от риска быть задержанными. Однако сами уличные артисты восприняли депутатский порыв неоднозначно. Некоторые из них посчитали законопроект Четырбока "позорным" для Петербурга, опасаясь, что в конечном итоге он приведет к цензуре и коррупции.

На заседании комитета яблоку было негде упасть. Уличные артисты сидели за одним столом с чиновниками Смольного и депутатами. Несколько раз становилось шумно, и Четырбоку приходилось призывать собравшихся к порядку. Касалось это, в основном, не музыкантов, а представительниц инициативных групп жителей центра города - их тоже пригласили к работе.

Первым выступил лидер группы Billy’s Band Билли Новик. Он заявил, что попытка жестко зарегламентировать деятельность уличных музыкантов лишит Петербург его живого шарма.

- Это все равно, что переместить продажу воздушных шариков или мороженного - знаете, в 1950-е годы мороженное продавалось на улицах? - в супермаркеты и гипермаркеты, - добавил Новик.

Музыкант имел в виду уже принятую в первом чтении версию законопроекта Четырбока, к которой сейчас придумывают поправки. В документе прописано, что артисты смогут выступать в специально отведенных местах рядом с учреждениями культуры. Для этого необходимо будет уведомлять чиновников. Еще одно условие - звук не должен превышать 60 децибел. К нему у музыкантов возникло особенно много вопросов. У полицейских нет с собой звукомеров, и они могут начать принимать волюнтаристские решения, полагают артисты.

Необходимость уведомлять Смольный о своих выступлениях существует и сейчас, однако подавляющее большинство музыкантов его игнорирует. По словам заместителя председателя комитета по культуре Бориса Пиотровского, за сентябрь 2020 года было выдано всего 34 соответствующих разрешения. Четырбок уверен, что старый механизм слишком забюрократизирован, а новый закон позволит упростить порядок согласования.

Контроль над "перуанцами"

Участники рабочей группы предложили пойти с другой стороны и сделать перечень мест, где местные жители особенно часто жалуются на уличных артистов и где музыкантам нельзя будет выступать. Новик предложил обозначить их табличками "музицирование запрещено". Его поддержала председатель "Гильдии уличных артистов" Ольга Калиниченко:

- Мы предлагаем прописать не список разрешенных, а список запрещенных локаций, где остро стоит проблема конфликтов с жителями. Что касается лицензий, разрешений, неважно онлайн они будут выдаваться или не онлайн, это порождает коррупцию в России всегда, - рассказала Калиниченко.

Свои предложения зачитал член Либертарианской партии России Денис Луговский, выступавший от имени Профсоюза работников уличной культуры. Он тоже высказался против введения лицензий на выступления - эта идея обсуждается со времен первого чтения. Луговский рассказал, что во "ВКонтакте" уже появляются объявления с предложением за определенную плату помочь артистам выступать без задержаний. Либертарианец также предложил ввести запрет на выступления ближе чем за 30 метров от жилых домов. Идею с тридцатью метрами озвучили еще несколько участников встречи, причем из разных "лагерей". Введение этой нормы фактически запретит уличные концерты во многих проблемных местах, например, на углах Невского с Большой и Малой Конюшенными, а также на пешеходной 6-й линии Васильевского острова. Однако отдельные музыканты, участвовавшие в рабочей группе, просили сохранить точки, которые уже пользуются популярностью в их среде.

Речи присутствовавших артистов были особенно интересными. За две-три минуты они пытались погрузить парламентариев в мир своей субкультуры с ее проблемами и понятиями.

- Нужно проводить дополнительное согласование громко звучащих коллективов в туристический сезон, - рассказал уличный музыкант с десятилетним стажем Александр Коротков, предложивший также ввести реестр всех своих коллег, играющих в Петербурге. - Они привлекают внимание аудитории за счет громкого звука, а далее извлекают прибыль путем продажи сопутствующих товаров: фенечек, бус, дисков, перьев и так далее. Их в народе называют "перуанцы". Их погнали из Москвы 60 групп, я знаю, они все переехали в Петербург. Их деятельность нужно выделить в отдельную категорию и отделить от деятельности артистов, которые не занимаются торговлей.

С деятелями уличной культуры, утверждавшими, что их выступления стали частью современного Петербурга, оппонировала директор театра "Ковчег" и активистка жителей Литейного округа Илона Ханина:

- Визитная карточка Петербурга - это далеко не уличный музыкант на Невском проспекте. Очень часто этот уличный музыкант трясет головой так, что в обычном состоянии это невозможно. Шум-гам, слушать постоянно одну и ту же песню "Юбочка из плюша" жителям надоедает. Вы говорите про свободу, а где наша свобода жить в своих квартирах? У нас одна Конституция.

Улицы для избранных

Достаточно часто звучало предложение разрешать играть на улицах не всем. Причем рассуждали об этом не уличные артисты и не жители-активисты, а, например, IT-специалист Иван Грибин. В рабочую группу он попал как разработчик сервиса по приему безналичных платежей для музыкантов.

- Стереотип об уличных музыкантах как малоимущих. Почему так происходит? Потому что любой желающий сегодня может выйти играть на улицу - это неправильно, - ответил сам себе Грибин. - Решение - это создание органа, контролирующего работу музыкантов на территории СПб. Он будет заниматься несколькими основными направлениями деятельности. Первое - это лицензирование: паспортные данные плюс одобренный репертуар. То есть определенная должна быть музыкальная комиссия, которая бы по профкачествам определяла, может данный человек эту песню играть или нет.

Рядом с айтишником сидел Андрей Калашников, координатор лояльного власти молодежного движения "Петербург - город перемен". Оно появилось незадолго до губернаторских выборов 2019 года и впервые заявило о себе акцией по изготовлению скворечников. Калашников тоже считает, что нельзя пускать в центр города с гитарами всех, кто хочет:

- Для выступлений на туристических, популярных местах, возможно, было бы уместно ввести творческий конкурс. Но этот конкурс не предполагает какую-либо цензуру. Он нужен, чтобы отделять людей, которые могут действительно профессионально играть, от тех, кто просто, вызывая жалость, хочет заработать денег.

О том же самом говорил Михаил Поляков, которого Четырбок представил актером, композитором и музыкантом:

- Мне режет слух и фальш, и один и тот же репертуар, и качество исполнения. Это надоедает очень многим людям, как те люди, которые предлагали чай на Невском. Ты идешь по Невскому и тебе кто-то мешает. Создание какого-то органа, который будет состоять из коллегии людей, которые имеют определенный вкус, регалии, звания, которые могут одобрять репертуар определенный - мне кажется, создание такого органа будет хорошей идеей, это в определенном смысле снова влюбит жителей города и туристов в Петербург.

Билли Новик слушал эти выступления с нескрываемым удивлением на лице. Позже он признался ЗАКС.Ру, что был потрясен:

- всю жизнь нахожусь в поиске оправданий тому, что есть люди, которые чего-то не догоняют, [я говорю себе,] что это моя иллюзия, что мы все видим одну и ту же реальность просто с разных точек и каждый по-своему прав. Но когда я слышу такие точки зрения это опровергает все мои попытки считать, что это иллюзия. Действительно, это ужасно, что говорят некоторые люди. Мы живем в одном и том же городе, дышим одним и тем же воздухом, понятно, что информационно мы пьем из разных источников, но как можно было дойти до такого - я не понимаю. Меня изумляет стремление все залитовать, мы просто получим мирных музыкантов в лагере ненужной и бессмысленной оппозиции непонятно чему. Просто на ровном месте получаем оппозиционеров.

Настороженно к озвученным идеям отнесся и беспартийный депутат Максим Резник. Он опасается, что с музыкантами случится та же история, что и с участниками оппозиционных митингов, которые проводить свои акции с недавних пор могут фактически только в гайд-парках.

- Представьте, уличный музыкант, себя на месте такого несогласного. Вас сначала будут загонять на согласованные места, а потом, мало того, что там будет коррупция, о чем здесь звучало, там еще будет и цензура. Кто будет качество музыки оценивать? Инструктора по идеологии райкомов известно какой партии? - заявил Резник.

Рабочая группа продолжит взаимодействие. Четырбок предложил участникам заседания выслать свои предложения на его электронный адрес.

-Дальше мы будем все это обобщать, - рассказал Четырбок ЗАКС.Ру, - прорабатывать каждое предложение с юристами, сформируем единый список. Потом нужно будет разослать обратно всем, получить от них комментарий и сформировать таблицу. [В ней мы увидим] какое предложение набрало больше голосов. Те предложения, которые наберут больше голосов со стороны участников, и будут приняты во втором чтении.

Если учесть, что на качество игры уличных артистов жаловались многие участники ноябрьского заседания, исключать того, что предложения о конкурсной комиссии и лицензиях наберут достаточно голосов, нельзя.

Сергей Еремеев

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