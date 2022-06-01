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Спрашивать Беглова о судьбе Охтинского мыса не захотели ЕР, ЛДПР и депутат Зверев

фото ЗакС политика Спрашивать Беглова о судьбе Охтинского мыса не захотели ЕР, ЛДПР и депутат Зверев

Депутатский запрос Бориса Вишневского на заседании Заксобрания Петербурга 1 июня поддержали все представители фракций "Яблоко", "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди" и большинство коммунистов, следует из данных поименного голосования (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

"Яблочник" предлагал спросить у главы города, какие именно исторические артефакты и в каком виде планируется сохранить при застройке Охтинского мыса.

Большинство депутатов не стали голосовать и сорвали утверждение запроса. Среди не нажавших кнопки были все представители фракции "Единая Россия" и ЛДПР. Кроме того, решил не участвовать в голосовании депутат Борис Зверев, который состоит во фракции КПРФ, но часто голосует так же, как парламентское большинство.

Напомним, на Охтинском мысе, где еще до основания Петербурга находились крепости Ландскрона и Ниеншанц, "Газпромнефть" планирует построить общественно-деловой центр. После протестной кампании общественности президент Владимир Путин поручил создать на этой территории и музей. Однако градозащитники критиковали проекты музея археологии, которые ранее им представляли, и требовали более масштабного исторического парка.


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