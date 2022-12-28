"Фонтанка": Начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти Лобанов уходит в отставку

Руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти генерал-майор Михали Лобанов покидает занимаемый пост, информирует "Фонтанка". В должность силовик вступил чуть менее года назад.

По сведениям издания, расставание Лобанова с должностью не связано с какими-либо нареканиями по его работе. Сейчас он готовится передать дела новому начальнику экономической полиции.

До петербургского назначения Лобанов занимал пост главы Управления экономической безопасности Москвы. Он переехал в город на Неве после того, как во главе управления МВД по Северной столице стал Роман Плугин. Тогда, напомним, ЗАКС.Ру писал о ряде кадровых перестановок в главке, случившихся после декабрьской московской проверки. Различные санкции коснулись 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Фонтанка" располагает информацией, что Лобанов переезжает обратно в Москву, где будет работать в УМВД Центрального округа.