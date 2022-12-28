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Новости 13:52

В Петербурге простились с гендиректором "Адмиралтейских верфей" Бузаковым

фото ЗакС политика В Петербурге простились с гендиректором "Адмиралтейских верфей" Бузаковым

В среду, 28 декабря, на территории "Адмиралтейских верфей" прощались с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым, который умер 24 декабря.

В траурной церемонии принял участие в том числе градоначальник Северной столицы Александр Беглов, отметивший высокие человеческие качества усопшего.

"Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь", — приводит словам губернатора пресс-служба Смольного.

Напомним, что 66-летний Бузаков стоял во главе "Адмиралтейских верфей" на протяжении последних 11 лет.


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