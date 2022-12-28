Беглов и Бельский встретились с активом ветеранских организаций

В среду, 28 декабря, петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский провели встречу с представителями общественных организаций ветеранов и блокадников, информирует пресс-служба Смольного.

Городской глава и парламентарий поздравили пожилых горожан с наступающим Новым годом и Рождеством. В своей речи Беглов вспомнил про "трудный год" для страны, отметив, что несмотря на это Смольный выполнил все поставленные задачи - к примеру, Петербургу удалось достичь триллионного бюджета.

По словам Беглова, средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры города и завершение транспортной и мусорной реформ.

Высказался губернатор и о мобилизации, а также о помощи Мариуполю.

Отдельно Беглов заявил о единовременных выплатах для ветеранов и блокадников, подчеркнув, что на эти цели в бюджете заложено 1,6 млрд рублей.

Наконец, Беглов напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По этому случаю выпустят отдельный почётный знак.