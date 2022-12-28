Бастрыкин ждет доклад о проблемах с теплоснабжением в Невском районе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин откликнулся на жалобу жительницы Невского района Петербурга, которая недовольна участившимися перебоями теплоснабжения, передает пресс-служба СК.

По словам заявительницы, чиновники из районной адинистрации и управляющие компании никак не помогают жителям многоэтажек и не принимают мер для устранения различных неисправностей на сетях. Отмечается, что с начала зимнего сезона жильцов 180 домов в районе уже пять раз оставляли без тепла. При этом ремонт труб производился в предыдущие годы многократно и в том числе с привлечением их личных денег.

Бастрыкин затребовал от подчиненных в регионе подробный отчет о конфликтной ситуации.

В минувший уик-энд коммунальная авария оставила без тепла целый квартал в Красносельском районе города.