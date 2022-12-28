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Новости 16:10

Пермскому стрелку Бекмансурову присудили пожизненное заключение

фото ЗакС политика Пермскому стрелку Бекмансурову присудили пожизненное заключение

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному сроку заключения Тимура Бекмансурова, прошлой осенью напавшего на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) с огнестрельным оружием. Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры, сообщает РИА "Новости".

По версии силовиков, злоумышленник страдает психическим расстройством, но на момент совершения преступления был вменяемым.

От рук Бекмансурова погибли шесть и пострадали более сорока человек. На месте событий он сам был ранен, что впоследствии потребовало ампутации ноги.

Спустя больше года он признал вину в содеянном. На суде, продлившемся четыре месяца, стрелок попросил не назначать ему максимальный срок.


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