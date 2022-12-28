КГИОП перестал защищать неиспользуемые бетонные блоки на Каменном острове

Чиновники из петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) поменяли свою позицию относительно четырех бетонных блоков, которые десятилетиями лежат в кустах на Каменном острове и никак не используются.

Как сообщает строительное издание "Канонер", объекты раньше запрещали вывозить из парка "Тихий отдых" под тем предлогом, что они якобы датируются дореволюционными годами. Предполагалось, что блоки остались от Международной строительно-художественной выставки 1908 года. Однако со временем от этой версии отказались.

"Металлические конструкции выполнены посредством сварки, которая не использовалась в дореволюционном строительстве. Установленные сведения опровергают тезис, что бетонные блоки могут относиться к 1908 году", - рассказали журналистам в комитете.

Теперь КГИОП не имеет ничего против демонтажа и вывоза объектов с острова.