Без тепла остались десятки жилых домов в Полюстрово

Коммунальная авария на северо-востоке Петербурга привела к отключению теплоснабжения по 27 жилым адресам. Об этом сообщило жилищное агентство Красногвардейского района. Дома находятся на территории муниципального образования "Полюстрово".

По предварительному прогнозу, отопление в квартиры вернется в середине ночи. В настоящее время отмечается снижение качества горячей воды, поступающей в дома. Органы власти разбираются в причинах инцидента.

Ранее 28 декабря в регулярных перебоях с отоплением в многоэтажках Невского района велел разобраться глава СК Александр Бастрыкин.