В Выборге отреставрировали усадьбу Монрепо

Восстановительные работы в комплексе зданий усадьбы Монрепо в Выборге подошли к концу: памятник федерального значения торжественно открыли 28 декабря при участии руководства Ленобласти. Профильный вице-губернатор Владимир Цой отметил, что теперь музей-заповедник на острове Твердыш стал похож сам на себя образца двухсотлетней давности, когда им владел барон Николаи.

"Подлинных бревен в библиотечном флигеле осталось около 70%, на главном доме — чуть более 50%. Кстати, на библиотечный флигель вернулись часы с боем, при этом колокол будет звучать как корабельная рында", - рассказал чиновник, цитируемый пресс-службой региональной администрации.

Парк теперь полностью обеспечен водой и электричеством. Кроме того, специалисты расчистили береговую линию и углубили дно в прилегающих водах Финского залива. Цой предрекает популярность самому необычному, на его взгляд, месту усадьбы, а именно оранжерее, тоже приведенной в порядок за последние пять лет.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)