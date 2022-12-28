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Новости 19:23

В Магнитогорске арестовали мобилизованного сержанта, до смерти избившего командира

фото ЗакС политика В Магнитогорске арестовали мобилизованного сержанта, до смерти избившего командира

Магнитогорский гарнизонный военный суд поместил под стражу старшего сержанта, призванного в рамках частичной мобилизации и обвиненного в нападении на своего командира. В результате избиения командир скончался, передает объединенная пресс-служба судов Челябинской области. Конфликт с летальным исходом разгорелся 23 декабря в штабном вагоне на станции Мисяш.  

Не названного по имени военнослужащего будут судить по ч. 3 ст. 334 УК, предполагающей ответственность за применение насилия к начальнику в период мобилизации или военного положения. Подследственному грозит до пятнадцати лет заключения.

Отметим, что часть 3 статьи 334 УК появилась в российском законодательстве в сентябре нынешнего года на фоне объявления частичной мобилизации. Согласно уверениям российского руководства, все мобилизационные мероприятия к ноябрю прекратились.


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