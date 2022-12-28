Сенатор Цеков хочет конфисковывать в пользу участников СВО имущество "всех этих ургантов"

Избранный от Крыма член Совета Федерации Сергей Цеков счел правильным наказывать соотечественников, критикующих политику РФ из-за рубежа, отъемом имущества.

"Всем этим ургантам и моргенштернам*, хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - приводит умозаключение сенатора РИА "Новости".

В оправдание своей идеи Цеков сослался на санкционную политику западных государств, арестовывающих зарубежные активы официальных российских лиц и бизнесменов.

Утром зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал считать уехавших после февраля критиков власти и спецоперации "врагами общества" и пускать их обратно только при условии публичного раскаяния.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

фото: council.gov.ru