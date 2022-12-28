"Лучше бы им не возвращаться": Медведев высказался о релокантах

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев посвятил новый текст покинувшим страну соотечественникам, которые позволяют себе желать неудачного для России итога военной спецоперации и критиковать действующую российскую власть. Бывший президент уверен, что за такими людьми, независимо от юридической стороны дела, должно закрепиться понятие "враги общества".

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, для возвращения в Россию описанной категории людей требуется заблаговременное публичное раскаяние. При этом сам автор текста не желает их больше видеть у себя на родине.

Ранее сенатор Андрей Клишас инициировал поправки в законодательство, ограничивающие возможность для уехавших представителей некоторых профессий работать удаленно. Минцифры выступило против этой идеи. По последним данным ведомства, с начала года до 10% российских IT-специалистов безвозвратно покинули страну.