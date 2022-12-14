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Новости 20:54

Минцифры не поддержало законопроект об ограничении "удаленки" для релокантов

фото ЗакС политика Минцифры не поддержало законопроект об ограничении "удаленки" для релокантов

Находящийся в разработке законопроект об ограничениях на удаленную работу для покинувших страну россиян определенных специальностей встретил критику со стороны Минцифры. Ведомство не устраивает возможный запрет на "удаленку" для IT-специалистов: утверждается, что местонахождение сотрудников - дело второстепенное.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов", - гласит новейшая запись в официальном Telegram-канале министерства.

Вместе с тем, профильные чиновники находят невозможным нахождение за рубежом "разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем" и даже хотят включать это условие в технические задания госконтрактов. 

Существование законодательной инициативы, которая сделает невозможной дистанционную работу для некоторых видов специалистов, подтвердил 14 декабря сена

Отметим, что петербургский комитет по труду и занятости в своем прогнозе на следующий год счел IT-специалистов самой дефицитной профессией.


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