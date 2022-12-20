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Новости 15:51

До 10% сотрудников IT-компаний покинули Россию в 2022 году и не вернулись

фото ЗакС политика До 10% сотрудников IT-компаний покинули Россию в 2022 году и не вернулись

На "правительственном часе" в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев представил последние статистические данные об уехавших в 2022 году IT-сотрудниках. Эмиграция, по его наблюдениям, разделилась на две волны.

"Порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах", - приводит его речь РИА "Новости".

При этом до 10% работников отечественных IT-компаний, по сведениям Шадаева, уехало и не вернулось.

На прошлой неделе сенатор Андрей Клишас подтвердил информацию о готовящемся законопроекте, которым предлагается ограничить возможность удаленной работы для части уехавших россиян. Минцифры инициативу не поддержало: в ведомстве опасаются, что ожидаемая мера может замедлить темпы развития IT-отрасли и снизить конкурентоспособность отечественных платформ.


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