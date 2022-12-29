Беглов назвал строительство метро "самой сложной задачей" в 2022 году

Строительство метро оказалось для городского правительства самой сложной задачей в 2022 году, следует из слов губернатора Александра Беглова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Самая сложная задача — это строительство метро. Мы все понимаем, что строительство метро сегодня — одна из главных задач. Как бы мы ни занимались транспортной реформой, нужно строить метро", — высказался градоначальник.

Беглов посетовал на необходимость арендовать имущество старого "Метростроя", которое сейчас находится в залоге у банков. По его словам, имеющееся в наличии оборудование устарело и требует замены.

Чтобы техника работала, ее приходится ремонтировать. При этом в целом Смольный рассчитывает закупать новое оборудование, сообщил Беглов. "Мы думаем, где его закупать с учётом санкций, и мы обязательно это сделаем. Мы деньги под это выделили", — поведал губернатор.

Рассказал он и о других проблемах, связанных со строительством метро. В частности, в Приморском районе планируется создание депо в связи с работами на трех ожидаемых станциях. Однако участок, на которой должен появиться объект, находится в частной собственности, заявил Беглов.

Глава города отдельно отметил, что в уходящем году получилось сохранить штат метростроевцев. "Самое главное, что нам удалось сделать — это сохранить квалифицированный коллектив", — поведал он, уточнив, что речь идет о трех тысячах человек.

Ранее Беглов говорил о строительстве метро в ходе прямой линии, которая транслировалась на его странице во "ВКонтакте" и в эфире телеканала "Санкт-Петербург". В своем выступлении он сперва обвинил в существующих проблемах старую компанию "Метрострой", а потом прокомментировал собственные слова о планах строительства 89 станций, сказанные в августе. По заявлению губернатора, его тогда неправильно поняли, а говорил он о совокупности объектов инфраструктуры метрополитена, а не об одних лишь станциях.