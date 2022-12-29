Силуанов ожидает снижения ВВП на 2,7% по итогам года

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил 29 декабря о том, что ожидаемый уровень снижения ВВП в России по итогам 2022 года составит 2,7%. При этом в следующем году спад ВВП может только продолжиться, полагает министр.

"Динамика ВВП хоть и снижается, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", — приводит слова Силуанова "Интерфакс".

Говоря о перспективах на следующий год, чиновник не исключил возможности того, что переломить ситуацию со снижением ВВП не удастся. "Будем делать все, чтобы в следующем году выйти на положительные тренды, но пока прогнозируется небольшой минус", — заявил он.

В начале декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал снижение российского ВВП на 2,9% по итогам 2022 года. При этом он отмечал, что иностранные эксперты ожидали падения ВВП на уровне 8-10%.

Фото: Telegram-канал "Минфин России"