Решетников озвучил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году

Российский ВВП по итогам 2022 года сократится на 2,9 %, заявил 5 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников во время открытия российско-мьянманского делового форума. Это ниже прогнозов, озвученных ранее иностранными инвесторами, отметил он.

"В сентябре ВВП РФ вырос на 2,1 % в месячном исчислении. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет от 8 % до 10 %, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9 % к концу 2022 года", — приводит слова Решетникова ТАСС.

Также министр заявил о снижении инфляции в России. Как следует из его слов, ее годовой уровень сейчас составляет 12 %, в то время как средняя трехмесячная инфляция находится на отметке ниже 3 % в год.

В сентябре Решетников говорил о том, что в России пройдена нижняя точка падения спроса и констатировал его оживление. До этого он говорил, что ожидает роста российской экономики с 2024 года.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"