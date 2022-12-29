В Госдуме поддержали идею расширения перечня IT-специальностей для предоставления отсрочки от призыва

Замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал идею расширения списка IT-специальностей для отсрочки от службы по призыву, сообщило 29 декабря РИА "Новости". При этом парламентарий выступил за избирательный подход при подборе кандидатов на отсрочку и добавил, что эти специалисты должны будут работать на гособоронзаказ.

"Наверное, можно распространить отсрочку от срочной службы, если эти люди пойдут служить на предприятия, фактически обеспечивающие гособоронзаказ. Они фактически будут служить в тылу", — произнес депутат. Он уточнил, что речь идет о закончивших обучение специалистах, при этом решение должно приниматься после консультаций с министерствами относительно необходимости в работниках в различных отраслях.

Свинцов также выразил мысль, что предоставлять отсрочку от призыва "всем подряд" было бы нецелесообразно. Сама идея нуждается в обсуждении с правительством, добавил он и заявил о возможности поддержать ее.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев высказался о планах ведомства добиваться отсрочки от призыва для дополнительных категорий IT-специалистов. Подавать заявления на отсрочку можно будет с 23 января следующего года, указал он.